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Сегодня, 17:30

В АСА объяснили, почему Фрэнсис Нганну не перешел в лигу

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Вице-президент АСА Асланбек Бадаев объяснил, почему не удалось подписать контракт с экс-чемпионом UFC в тяжелом весе камерунцем Фрэнсисом Нганну.

«Мы общались с Нганну, — сказал Бадаев на подкасте Kimchi MMA. — У меня даже есть СМС. На самом деле общались. Мы же прекрасно понимали, [что] Нганну ушел из UFC, идет и говорит: «Возьмите меня, заплатите мне». И тут выходят АСА: «Ты не хотел бы к нам прийти?». [Нганну говорит]: «Ребята, вы, конечно, молодцы. У вас мой друг Тони Джонсон дерется, даже был чемпионом, мы вместе тренируемся, помогал ему готовится». Он даже комментарий оставлял в комментариях аккаунта АСА, но он говорит: «У меня бокс». В принципе, он не соврал».

Следующим соперником Нганну станет Тайсон Фьюри. Боксерский поединок Фьюри и Нганну состоится 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

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Франсис Нганну
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