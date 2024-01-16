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Сегодня, 04:47

Вице-президент ACA Бадаев прокомментировал возможное подписание чемпиона Hardcore MMA Мадрахимова

Сергей Разин
корреспондент
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Вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев поделился мнением о Фазлиддине Мадрахимове.

«До конкретики дело не доходило, но так или иначе, кто-то из болельщиков его предлагал, советовал: «Почему не присмотритесь к нему?» Менеджеры или сам боец не выходили с нами на контакт. Ничего предметного и конкретного не было. Но мы знаем, кто это такой. Если он свободный агент... Боец он хороший, поскольку выиграл у Аркадия Осипяна — бывшего бойца ACA.

Видел, что некоторые болельщики называли его лучшим бойцом прошлого года. Для него самого и его болельщиков, в их системе координат, возможно, это правильно. Но при всем уважении к этому парню, у него не такая оппозиция, как у Альберта Туменова, Эдуарда Вартаняна или других. Мы мыслим глобально. В таком широком смысле слова, очевидно, что ACA другой уровень", — приводит слова Бадаева MMA.Metaratings.ru.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/vice-prezident-aca-badaev-prokommentiroval-vozmozhnoe-podpisanie-chempiona-hardcore-mma-madrakhimova-324264/
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