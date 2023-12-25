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Сегодня, 14:08

Юсуф Раисов не заинтересован в реванше с Резниковым: «Публика его списала»

Давид Хачатрян
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28-летний российский боец ACA Юсуф Раисов (21-3) в интервью «СЭ» признался, что ему в данный момент не интересен реванш с третьим номером рейтинга Артемом Резниковым (24-7).

— Артем Резников сразу после боя на эмоциях сказал нам в интервью, что не хочет больше драться, и предположил, что мог бы перейти в 77 килограммов. Как ты думаешь, это правильный ход?

— Это не нам рассуждать, правильно или нет. Пока об этом поединке я не думаю. Еще давным давно, когда была конференция, мы пожали руки. А если я с кем-то пожал руки, то я дальше в игры не играю. Сегодня он на поражении. Тот бой, я считаю, я выиграл. Он соберется, вернется. Причем у него были хорошие победы. Сегодня, конечно, у него два поражения, но ничего, вернется. Почему нет? Бывают и падения, и взлеты. Главное, собраться психологически.

— Спортивного интереса нет в повторном бое?

— У него два поражения. Пока я не думаю, что это имеет какой-то смысл. В любом случае я ребят не списываю, но публика списала его, и, если я выиграю в этом поединке, ничего мне это не даст. Ему нужно собраться. Он может побеждать. Если он проявит себя, то этот поединок будет интересен даже в полусреднем весе. Почему нет? Но ему нужно сначала выиграть поединки. Он говорил, что берет паузу или завершает карьеру. В зале плохо было слышно.

— Не было общения с Артемом после боя?

— Нет, я его не видел.

— Что передал бы, если бы смог?

— У него есть команда, они ему передадут. Я, честно сказать, не сторонник, чтобы ребята после поражения так голову опускали. Лучше собраться. Ну, это спорт. Нормально. Не получилось, конечно, но ничего. Надо обдумать все — плюсы, минусы — и вернуться.

Али Багов (32-11) победил Резникова техническим нокаутом в четвертом раунде. Бой состоялся 24 декабря на ACA 168 на «ЦСКА Арене» в Москве.

Артем Резников
Юсуф Раисов
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