Бадаев рассказал, кого считает фаворитом турнира с участием Сарнавского, Сулумова и Исмагулова

Вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев поделился мнением о возможном турнире легковесов в AMC Fight Nights с участием Алекандра Сарнавского, Магомеда Сулумова, Андрея Гончарова и Дамира Исмагулова.

«Сарнавский — Сулумов и Гончаров — Исмагулов — хорошие бои для российских ММА. Но это не совсем Гран-при. Это чемпионский и претендентский бои. Фаворитом турнира я бы назвал Сарнавского, если он сохранил форму, которая у него была до перерыва. Каждый по-своему опасен. Сулумов устойчив психологически и верит в себя, не поддается панике. Гончаров обладает тяжелым ударом слева, может отправить спать кого угодно. Размеры бы внушали опасения. Исмагулов — опытный. У него есть пробелы в борьбе, но никто из соперников не делает на борьбе акцент. Если выделять одного, я бы назвал Сарнавского из-за опыта, оппозиции и статуса», — цитирует Бадаева MMA.Metaratings.ru.

На данный момент анонсирован только бой Сулумова и Сарнавского, который должен состояться в феврале. На счету 26-летнего Сулумова 10 побед и 2 поражения в ММА. В активе 34-летнего Сарнавского 40 побед и 8 поражений.