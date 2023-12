Эминов рассказал, как подрался в зале с бойцом UFC Майклом Джонсоном

Экс-чемпион AMC Fight Nights в полулегком весе Мухаммед Эминов (18-1) рассказал, как подрался в зале с бывшим соперником экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова (29-0) американцем Майклом Джонсоном (21-19).

«У меня с Майклом Джонсоном получился конфликт — на тренировке, — сказал Эминов в интервью «СЭ». — Мы с ним даже подрались. Я, видать, в спарринге назад отбегал — и стукнулся об него. Он повернулся — и толкнул меня. В этот момент я его ударил, и мы начали драться, потасовка получилась. Тренер остановил тренировку и спросил: «Драться хотите?» «Да». Прямо там, в Америке, в зале Kill Cliff. Тренер там есть хороший, имя забыл… Говорит: «Становитесь в пары и деритесь». И дал нам следующий раунд с Майклом. И мы начали драться. Он бил меня довольно-таки сильно. Я проходил в ноги, он неплохо оттягивал на первых порах, но потом я его все-таки перевел. И все — я сверху на нем, добивал его. Потом разняли, раунд закончился.

Я просто его заборол. Старался его со всей силы бить, он меня тоже. Ой, блин… Он очень хорошо попал мне двоечку свою фирменную, очень быстро. У меня прям звездочки в глазах были. Благо у него были кентусы такие толстенькие — как подушки. Крабы были у него. Они меня спасли, его крабы.

После этого я подошел к нему и говорю на ломаном английском: «Listen, brother. То, что ты мне сделал…» Он: «Это же ничто вообще. Я ничего не сделал. Я тебя просто оттолкнул». «In my republic this is no respect, — говорю. — Это неуважение, когда ты так человека толкаешь». Он: «Я же не знал, бро». И все, после этого мы с ним в хороших отношениях. Больше таких ситуаций не было.

У нас первое время была притирка в зале. Мы втроем занимались: я, Тигр Магомед Магомедов и Имам Хизриев. У Имама тоже была драка с кем-то, у Тигра была драка. А потом мы уже более-менее привыкли друг к другу, они поняли наш менталитет, мы поняли их менталитет. Вот так.

У Тигра больше за Имама был конфликт, и за меня тоже у него с Майклом был конфликт. Имам подрался на спаррингах с этим… Один есть Гордон… Он дрался с Тедди Пим… Бимблеттом… Джаред Гордон, да. Он Имама нежданул, конкретно нежданул. Имам говорит: «Меня в Дагестане сколько лет не неждавали, а в Америку прилетел — и нежданули». На этой почве они подрались. А потом все вроде нормально, хорошие отношения.

Там в 66 и 61 кг почти все были бойцами UFC. Не в топах, но почти все бойцы UFC. Имен многих назвать не могу, потому что они где-то внизу, но дерутся там [в UFC]. И мы их просто не чувствовали вообще. Просто могли делать с ними что хотели. Что Тигр, что Имам их там просто не чувствовали, если честно».

6 декабря Эминов проведет первый бой за два года. В турнире Naiza FC 55 в Астане он выйдет против Нурбека Кабдрахманова (8-2).