Сарнавский: «Нет смысла говорить о моем бое с Шаблием. У него контракт с PFL»

Чемпион AMC Fight Nights Александр Сарнавский исключил свой поединок с бойцом Александром Шаблием.

«У него контракт с PFL. Смысла нет об этом разговаривать. С Саней мы хорошо общаемся. Он много раз говорил, что нацелен на титул. Его бой перенесли на сентябрь. Если Усман Нурмагомедов не будет готов, Александру сделают встречу за временный или полноценный титул. Саня не сильно заинтересован в выступлениях в России, исходя из его интервью», — цитирует Сарнавского MMA.Metaratings.ru.

У Шаблия по контракту остались два поединка под эгидой PFL, но лига не хочет санкционировать для него финал Гран-при за миллион долларов, в который он вышел под эгидой Bellator.