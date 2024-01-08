Жусупов: «Если за вторую защиту чемпионского титула дадут хороший гонорар, то соглашусь»

Казахстанский чемпион AMC Fight Nights в легчайшем весе Сабит Жусупов ответил на вопрос о второй защите титула.

«Была речь о второй защите против Магеррама Гасанзаде. Но я еще не получил контракт, а предыдущий с AMC Fight Nights закончился. Поэтому сейчас будем думать, что делать: принимать бой или уехать за границу и подраться там. Конечно, если за вторую защиту дадут хороший гонорар, то соглашусь. Пока что смысла не вижу. Лучше за границей подраться», — цитирует файтера Legalbet.kz.

В ноябре прошлого года Жусупов провел первую защиту принадлежащего ему пояса. Тогда в Москве он нокаутировал представителя Бразилии Вандерлея Жуниора.