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AMC Fight Nights

Сегодня, 13:53

Жусупов: «Если за вторую защиту чемпионского титула дадут хороший гонорар, то соглашусь»

Алина Савинова
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Казахстанский чемпион AMC Fight Nights в легчайшем весе Сабит Жусупов ответил на вопрос о второй защите титула.

«Была речь о второй защите против Магеррама Гасанзаде. Но я еще не получил контракт, а предыдущий с AMC Fight Nights закончился. Поэтому сейчас будем думать, что делать: принимать бой или уехать за границу и подраться там. Конечно, если за вторую защиту дадут хороший гонорар, то соглашусь. Пока что смысла не вижу. Лучше за границей подраться», — цитирует файтера Legalbet.kz.

В ноябре прошлого года Жусупов провел первую защиту принадлежащего ему пояса. Тогда в Москве он нокаутировал представителя Бразилии Вандерлея Жуниора.

Источник: https://legalbet.kz/news/zhusupov-o-zashite-chempionskogo-titula-amc-fight/
Сабит Жусупов
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