Андрей Корешков вошел в топ-3 полусредневесов Bellator

Российский полусредневес Андрей Корешков (27-4) поднялся на третью строчку рейтинга Bellator в полусреднем весе после турнира Bellator 299.

Ранее Корешков занимал четвертую строчку рейтинга. В свою очередь Майкл Пейдж (21-2) опустился на две строчки вниз — на пятую. При этом Пейдж не стал продлевать контракт с лигой и стал свободным агентом. Впереди Корешкова только Джейсон Джексон (16-4), Логан Сторли (14-2) и чемпион Ярослав Амосов (27-0).

Корешков в прошлом бою одолел Лоренцо Ларкина (25-8) раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-29) 29 июля на турнире Bellator MMA vs. RIZIN 2 в Японии.