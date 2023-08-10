Bellator 298: время начала боев и во сколько прямой эфир

Сегодня, 21:00
В ночь с 11 на 12 августа в Су-Фолсе (Южная Дакота, США) пройдет турнир Bellator 298.
В со-главном бою вечера Валентин Молдавский встретится со Стивом Моури. В основном карде выйдет в клетку и Ислам Мамедов против Сидней Аутлоу.
Также из российских бойцов в прелимах примут участие Владимир Токов против Жаиро Пачеко, Никита Михайлов против Леандро Хиго, Ахмед Магомедов против Кайа Камака III. Диана Авсарагава откроет вечер поединком против Джастины Киш.
Начало предварительного карда — в 1.00 12 августа по московскому времени. Основной кард запланирован на 4.00 мск. Ориентировочное время начала со-главного боя Молдавский — Моури — 6.30 мск.
Официальных трансляций турниров Bellator в России нет. Прямой эфир будет доступен на сервисе Showtime с подключением VPN.
«СЭ» проведет текстовую онлайн трансляцию турнира Bellator 298.