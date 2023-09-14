Серхио Петтис подерется с Патриком Миксом 17 ноября на Bellator 301

Чемпион Bellator в легчайшем весе Серхио Петтис (23-5) проведет защиту титула в бою против временного чемпиона Патрика Микса (18-1) 17 ноября на Bellator 301 в Чикаго, сообщил Ариэль Хельвани.

Петтис провел две защиты титула. В прошлом бою он одолел чемпиона полулегкого дивизиона Патрисио Фрейре (35-7) единогласным решением судей (49-46, 50-45, 50-45). Бой состоялся 16 июня на Bellator 297 в Чикаго, США.

Микс выиграл временный титул в легчайшем весе, одолев Рауфеона Стотса (19-2) нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 22 апреля на Bellator 295 на Гавайи, США.