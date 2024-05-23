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Магомед Магомедов: «Кофе в Махачкале лучше, чем в Париже»

Давид Хачатрян
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Российский боец легчайшего веса Магомед Магомедов (20-4) в интервью «СЭ» рассказал о своих впечатлениях от Парижа.

— Ты побывал в Париже. Какие впечатления от города остались?

— Впечатления хорошие, люди добрые. Круассан тоже поел. Париж — приветливый, хороший город, погода точно такая же, как в Москве. Впечатления все равно хорошие остались, хоть победу мне не дали. Судьи-то не местные.

— А круассаны где вкуснее — в Париже или в Махачкале?

— Махачкала не отстает. У нас кофейни, еда, сладости на высоком уровне.

— Ну это, кстати, правда. За последние годы общепит в Махачкале прибавил конкретно, потому что высокая конкуренция. Это факт.

— Да, это стопудово. Мы сейчас даже в Париже пили кофе. Такого, как у нас дома, не нашел хорошего кофе. Я любитель черного кофе. Но я не нашел нормальный кофе.

— В Париже?

— Да, ну более-менее точку нашли, но у нас каждая такая [в Махачкале].

— А что касается архитектуры, улиц? Ты идешь, и приятно на улице находиться. У тебя такое было или ты не особо на такие вещи внимания обращаешь?

— Не, я обращаю внимание, конечно. Я люблю гулять. Бой был, особо много не гулял. После боя мы 30 тысяч шагов сделали. Красиво, да. Приехал, посмотрел, красиво. Но все равно дома лучше, где бы ни был.

Магомедов проиграл Патрику Миксу (20-1) раздельным решением судей (46-49, 48-47, 48-47). Бой состоялся 17 мая на Bellator Champions Series 2 в Accor Arena в Париже, Франция.

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