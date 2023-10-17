Вадим Немков: «У Bellator запланировано несколько турниров на 2024 год»

Действующий чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков (16-2) сомневается, что лига Bellator прекратит свое существование после турнира Bellator 301. Ранее об этом заявил российский боец Мухамед Берхамов (15-1).

«Я не знаю, откуда у Берхамова такая информация. Я разговаривал с менеджерами Bellator. Они сказали, что на следующий год уже запланировано несколько турниров, поэтому 301-й не будет последним. Но конкретной ясности нет даже у них. Когда сама компания объявит, тогда и будет понятно. Если говорить о будущем, то уже по факту закрытия лиги я буду решать с кем продолжать сотрудничество с UFC или PFL», — сказал Немков изданию Metaratings.

Bellator принадлежит медиаконгломерату Viacom. Глава лиги Стив Кокер заявил, что Viacom еще не определился с судьбой Bellator.