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Bellator

Сегодня, 12:39

Вадим Немков: «У Bellator запланировано несколько турниров на 2024 год»

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков (16-2) сомневается, что лига Bellator прекратит свое существование после турнира Bellator 301. Ранее об этом заявил российский боец Мухамед Берхамов (15-1).

«Я не знаю, откуда у Берхамова такая информация. Я разговаривал с менеджерами Bellator. Они сказали, что на следующий год уже запланировано несколько турниров, поэтому 301-й не будет последним. Но конкретной ясности нет даже у них. Когда сама компания объявит, тогда и будет понятно. Если говорить о будущем, то уже по факту закрытия лиги я буду решать с кем продолжать сотрудничество с UFC или PFL», — сказал Немков изданию Metaratings.

Bellator принадлежит медиаконгломерату Viacom. Глава лиги Стив Кокер заявил, что Viacom еще не определился с судьбой Bellator.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/nemkov-o-zakrytii-bellator-menedzhery-mne-skazali-chto-u-nikh-zaplanirovano-neskolko-turnirov-na-2024-god-295751/
Bellator (Беллатор)
Вадим Немков
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Bellator: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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