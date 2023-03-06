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Сегодня, 11:22

Дерек Брансон намекнул на завершение карьеры

Давид Хачатрян
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39-летний средневес UFC Дерек Брансон (23-9) поблагодарил всех, кто поддерживал его на протяжении всей его карьеры.

«Спасибо всем, кто следил за моей карьерой. Сумасшедший бой. Мой угол решил остановить его после второго раунда. Поздравляю моего соперника», — написал Брансон в Twitter.

Брансон потерпел второе поражение подряд. В прошлом поединке он проиграл Дрикусу дю Плесси (19-2) (остановка боя командой Брансона после 2-го раунда). Поединок состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.
 

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