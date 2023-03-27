Альберт Дураев хочет провести следующий бой в июне или июле

34-летний средневес UFC Альберт Дураев (16-4) заявил, что рассматривает бразильца Андре Муниса (23-5) в качестве следующего оппонента.

«Я хочу провести свой следующий бой в июне или июле, — приводит слова Дураева MMA Junkie. — Я хочу драться с Андре Мунисом. Он занимает 15 место в рейтинге. Я хочу попасть в топ-15. Я могу показать хороший бой».

Дураев победил Чиди Нжокуани (22-9) раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28). Бой состоялся 25 марта на UFC on ESPN 43 в Сан-Антонио, США.