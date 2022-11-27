Алекс Перейра рассказал, какой соперник в UFC внушал ему страх

Чемпион UFC в среднем весе Алекс Перейра заявил, что американец Шон Стрикленд внушал ему наибольший страх в ММА.

«Стриклэнд провел 25 боев, хорошо выступал в UFC, занимал четвертое место в рейтинге среднего веса, он опасен, он опытен. Мне было страшно, но когда я услышал, как он говорит, я немного расслабился. Он — хороший и опытный боец, но он говорил какие-то вещи, которые не имели никакого смысла. В течение нескольких месяцев после того, как бой был назначен, у меня был страх, но он был под контролем. Но я скажу вам, когда я больше всего боялся. После всех его слов и до взвешивания все было в порядке. Когда он вошел в октагон и начал смотреть на меня, раньше он так на меня не смотрел. Вот тогда мне стало страшно.

Он — другой человек внутри октагона, отличающийся от своей обычной личности. Я подумал: «Этот парень хочет меня убить». Но, в конце концов, хорошо, что он так вышел в октагон, потому что это меня разбудило, я осознал опасность, я знал, что не могу ошибаться. Я сказал, черт возьми, он здесь другой, с этим человеком нужно быть осторожнее. Я поступил умнее и сумел поймать его», — сказал Перейра в интервью So Papos MMA.

Перейра победил Стрикленда нокаутом на турнире UFC 276 в Лас-Вегасе, который состоялся 3 июля.