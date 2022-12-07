Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 15:24

Емельяненко — о бое с блогером Коваленко: «Бить людей — моя работа»

Telegram Дзен

Боец MMA Александр Емельяненко поделился ожиданиями от боя против блогера Святослава Коваленко. Поединок станет главным событием турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 16 декабря.

«Я отлично себя чувствую и функционально, и физически, и технически, — приводит РЕН ТВ слова Емельяненко. — Тяжеловесы, они только созревают к 40 годам. Очень много примеров, когда возрастные профессиональные боксеры и даже смешанные единоборцы выходили, выступали и дрались. Возьмите того же моего брата Федора. Он на пять лет старше меня».

41-летний боец заявил, что 32-летний блогер не был специально выбран в качестве неопытного и непрофессионального соперника.

«Я никогда не выбираю себе соперников, что бы не говорили: «Емельяненко выбрал себе послабее бойца или поудобнее». Ну, я дерусь со всеми, кто предлагает. Пусть становятся в очередь, организовывают турниры. Я готов драться со всеми. Здесь выступаю с парнями, которые в других версиях профессионально занимаются. Я каждый день дерусь. Постоянно берусь бить людей, это моя работа», — сказал Емельяненко.

Канал РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1054045-emelianenko-o-boe-s-kovalenko-bit-liudei-moia-rabota
Александр Емельяненко
0
Читайте также
Первый гол Месси в плей-офф, феерия Португалии без Роналду, новый вылет Испании по пенальти: события 1/8 финала ЧМ-2022
Какой Роналду? Рамуш — новый кумир Португалии! Криштиану остался в запасе, а у молодой звезды — хет-трик
Более 70 ракет HIMARS уничтожены при ударе по складу в Кривом Роге
Вернувшиеся из украинского плена военные РФ рассказали о пытках
Гражданка РФ оказалась среди подозреваемых в подготовке госпереворота в Германии
Какие нормативы ГТО
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Сирил Ган назвал самого опасного бойца в своей карьере