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Сегодня, 15:10

Александр Емельяненко рассказал, кто станет его следующим соперником

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
Александр Емельяненко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил, что его следующим оппонентом станет стронгмен Михаил Кокляев.

«Первый, кто на очереди, это Кокляев, — приводит слова Емельяненко РЕН ТВ. — Он вызвался взять реванш. Реванши — они намного интереснее, чем просто бои, тем более он специально готовится под меня, он меня изучает, он дрался, знает мои сильные и слабые стороны. Боб Сапп тоже хочет со мной подраться. Очень большой американский боец. Сколько у него вес? 160, по-моему, килограмм. Потом Монсон тоже хочет со мной подраться. Мне без разницы, кого бить».

Первый бой Емельяненко и Кокляева состоялся на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в 2019 году. Тогда Александр победил нокаутом в первом раунде по правилам бокса.

Источник: https://vk.com/video-38168721_456257916
Александр Емельяненко
Михаил Кокляев
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