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Сегодня, 21:35

Александр Емельяненко помочился в аэропорту Екатеринбурга. Из-за него задержали рейс в Москву

Иван Торопцев
Корреспондент
Александр Емельяненко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Знаменитый российский боец ММА Александр Емельяненко устроил скандал в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге, сообщает издание E1.

Как сообщает источник, 41-летний спортсмен помочился в помещении аэропорта прямо перед выходом на посадку на рейс до Москвы. После этого у него возник конфликт с охраной, которая вызвала полицию.

«Есть переход, когда вы идете из зала ожидания к автобусу. Я иду по лестнице и слышу, охранник спрашивает: «Мужчина, а что вы там делали? Я только что видел, как вы справили тут нужду». Пока ждали сотрудников полиции, все стояли в автобусе с открытыми дверьми и слушали эту разборку. Ему говорит охранник: «Вы там написали, так нельзя. Сейчас вы заплатите штраф», а он отвечает «Иди ты на ***, я тебя сейчас [побью]» — и заходит в автобус», — приводит E1 слова одной из пассажирок рейса Екатеринбург-Москва Анны Даниловой.

По ее словам, боец находился в аэропорту в состоянии алкогольного опьянения.

«Видно, что был очень пьяный. Тяжело ходил. Мне его даже жалко — он еле ходит, как зомби, и такой запах перегара! Но надо отдать должное, в самолете он вел себя очень прилично. Как только самолет взлетел, он пошел просить алкоголь, но экипаж отказал. Никто его не видел, не слышал, зато со всеми фотографировался», — добавила Данилова.

После приезда сотрудников правоохранительных органов инцидент был исчерпан, полицейские пофотографировались с бойцом и отпустили его на рейс. При этом остальные пассажиры все это время находились в автобусе, из-за ситуации с Емельяненко вылет был задержан на 20 минут.

Источник: https://www.e1.ru/text/incidents/2023/04/06/72198974/
Александр Емельяненко
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