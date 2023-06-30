Александр Романов назвал бой с Волковым сплошной ошибкой

Молдавский боец UFC Александр Романов поделился мнением о поражении от Александра Волкова. Встреча бойцов прошла 11 марта, Романо проиграл нокаутом в первом раунде.

— Что тут комментировать, я и сам это четко понимаю. В моей жизни был сложный период, бой с Волковым я принял без какого-то энтузиазма. Ничего страшного, идем дальше.

— Пересматривали этот бой?

— Да. Вообще, весь бой был как будто одна сплошная ошибка.

— Что бы вы делали по-другому?

— Не задержался бы с захватом ноги, перешел бы на корпус, поработал бы более аккуратно, не форсировал бы события с первых секунд, больше бы подвигался. Но уже ничего не вернуть, нужно принять реальность такой, какая она есть, исправлять ошибки и идти дальше, — цитирует Романова «РБ Спорт».

1 июля Романов проведет бой против Благоя Иванова на турнире UFC Vegas 76.