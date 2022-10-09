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Сегодня, 15:58

Александр Сарнавский высказался о возможном переходе в UFC

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Александр Сарнавский.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский легковес Александр Сарнавский рассказал о желании перейти в лигу UFC.

«Я думал, что, может быть, получится попасть на замену в Абу-Даби. Турнир будет там проходить 22 октября. У [Магомеда] Мустафаева слетел соперник, и я выкинул новость, которая в интернете немного разлетелась, что я готов выйти на замену. Я и сейчас готов выйти на замену. Мы знаем, что шансов мало, но все равно какой-то шанс есть. Так что посмотрим. Может быть, завтра или послезавтра что-то изменится. В принципе я готов. Я готовился и тренировался. Я в форме, и, конечно же, ударку бы лучше подтянуть, потому что последние три недели я боролся», — сказал Сарнавский «СЭ».

«Вроде вели переговоры с UFC, но нашли замену, вроде бы японца какого-то. Неплохой боец. Но не знаю, все может измениться завтра или послезавтра. Немного подожду. Сейчас ситуация не очень хорошая. Проблемы у бойцов и с визами, многим отказывают и не дают визы. Будем какие-то варианты искать. В любом случае где-то подерусь».

В главном событии турнира UFC 280, который состоится 22 октября в Абу-Даби, россиянин Ислам Махачев встретится с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

Александр Сарнавский
UFC
ММА
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