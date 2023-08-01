Олейник: «Следующий соперник выше, тяжелее и шире меня»

Бывший тяжеловес UFC Алексей Олейник рассказал про турнир Кубка казанского Кремля.

«На канале «РЕН ТВ» я выступил как свободный агент. У нас не эксклюзивный контракт. На бокс я подписал контракт с представителями Кубка казанского Кремля. Этот турнир неоднократно проводился. В планах на 26 августа. Можно сказать, что готовлюсь полным ходом. Не могу вспомнить фамилию соперника. Парень из Карачаево-Черкесии. Большой и огромный. Моложе меня на десять лет. Чуть выше, чуть тяжелее, чуть шире меня. Большой и сильный парень, но не профессиональный боксер. То есть у него тоже дебют или второй бой», — сказал Олейник MMA.Metaratings.ru.

45-летий Олейник 26 мая провел бой в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» против британца Оли Томпсона. В этом противостоянии Алексей потерпел поражение нокаутом в первом раунде. На счету россиянина 60 побед, 17 поражений и одна ничья.