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10 ноября, 16:44

Али Абдель-Азиз дал прогноз на бой Адесаньи и Перейры

Давид Хачатрян
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Менеджер Ислама Махачева (23-1) и Камару Усмана (20-2) Али Абдель-Азиз предположил, что чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (23-1) сможет защитить титул в бою с Алексом Перейрой (6-1) на UFC 281.

«Мне кажется, что Перейра очень хорош и может нокаутировать любого. Но я также считаю, что Адесанья слишком хитрый и опытный, и он чемпион не просто так. Я ставлю на Адесанью», — написал Абдель-Азиз в Twitter.

Адесанья и Перейра подерутся 12 ноября на UFC 281 в «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке.

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