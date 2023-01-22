Джамал Хилл: «Гловер жесткий, как кирпич. Претенденты, жду вас»

Американец Джамал Хилл прокомментировал победу над бразильцем Гловером Тейшейрой за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе. Поединок прошел на турнире UFC 283 в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Бой прошел всю дистанцию и завершился победой единогласным решением судей — 50-44, 50-44, 50-44 в пользу Хилла.

«Оттуда, откуда я, и дойти до такого... Тяжелая работа, самоотдача, не слушать никого. Много людей говорили мне, что я не справлюсь, что это невозможно, что у меня будет шанс, если только я [нокаутирую его] в первом раунде. Что вы скажете сейчас? Я должен был драться за каждый шанс — чтобы попасть сюда, чтобы просто жить и иметь шанс. Ты можешь добиться всего, что хочешь, если готов биться за это. Левый хайкик? Это идея, которая пришла по ходу, я пытался что-то найти на переключении стоек, найти новые углы. Он жесткий, как кирпич. Я не знаю никого, кто бы смог пропускать такие удары от меня, и стоять дальше. Теперь вы видите, где я, давайте, жду вас [претенденты]», — сказал Хилл.