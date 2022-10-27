17-летний парень дебютирует в UFC 10 декабря

Американский боец Рауль Росас-младший (6-0) встретится с 29-летним американцем Джеем Перрином (10-6) 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе, США, сообщает ESPN.

Росас стал самым молодым бойцом в истории организации. В рамках Dana White's Contender Series он победил 25-летнего Мандро Гутьерреса (7-2) единогласным решением судей. Примечательно, что до этого ни у одного из оппонентов Росаса не было положительного рекорда. В 2022 году он, помимо боя с Гутьерресом, провел четыре поединка. Все бои он выиграл досрочно. В трех из них он победил сабмишном.

Перрин идет на серии из двух поражений. В прошлом бою он проиграл Киленгу Аори (24-9) единогласным решением судей на UFC 278. Бой состоялся 20 августа в Солт-Лейк-Сити, США.