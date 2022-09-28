Бо Никал хочет подраться с Чимаевым: «Дайте мне этого шведского чувака»

26-летний американский борец Бо Никал (3-0) бросил вызов Хамзату Чимаеву (12-0) сразу после подписания контракта с UFC.

«Дайте мне этого шведского чувака, — сказал Никал на пресс-конференции UFC. — Он даже не может сделать вес. Я его возьму. Если UFC этого не хочет, то дайте мне Логана Пола. Пусть он дебютирует в UFC. Я знаю, что у него есть бойцовские навыки. Если этот бой не состоится в UFC, давайте сделаем его в WWE. Встретимся на ринге».

Никал провел два боя в рамках Dana White's Contender Series. Он дважды выиграл сабмишном в первом раунде, после чего получил контракт с UFC.

Спортсмен является чемпионом мира по вольной борьбе до 23 лет и победителем Открытого чемпионата США. Кроме того, он является трехкратным чемпионом Национальной ассоциации студенческого спорта и «Конференции Big Ten», а также чемпионом университета штата Пенсильвания.