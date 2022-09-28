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28 сентября, 09:46

UFC подписала контракт с чемпионом мира по вольной борьбе

Давид Хачатрян

UFC подписала контракт с чемпионом мира по вольной борьбе Бо Никалом.

26-летний американец провел два боя в рамках Dana White's Contender Series и одержал две победы, благодаря чему получил контракт с UFC.

В первом поединке, который состоялся 9 августа, он победил сабмишном в первом раунде Захари Боррего (4-1), а во втором бою, который прошел 27 сентября, американец расправился в первом раунде с Донованом Бирдом (7-2).

На первой минуте боя Никал потряс соперника левым оверхендом, затем полез в борьбу и успешно провел треугольник. В результате американец одержал победу удушающим приемом в начале поединка.

Никал выступает в среднем весе. Он является чемпионом мира по вольной борьбе до 23 лет и победителем Открытого чемпионата США. Кроме того, он является трехкратным чемпионом Национальной ассоциации студенческого спорта и «Конференции Big Ten», а также чемпионом университета штата Пенсильвания.

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