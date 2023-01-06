Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский рассказал в эксклюзивном интервью «СЭ», как поссорился с экс-спарринг-партнером, легендой ММА Джоном Джонсом.

— Хотел спросить про вашего старого товарища Джона Джонса. Три года он уже не дерется, вы вообще на связи, когда последний раз общались?

— Вообще не общаюсь. Он че-то как-то мне из-за банальной истории, из-за поста какого-то... Я написал комментарий-вопрос, и он мне че-то начал, свою эту самую... как бы поприличнее выразиться бы, чтобы никого не обидеть... Тягомотину свою писать. Я говорю: «Чувак, я тебя столько знаю... да иди ты лесом». И на этом отношения закончились. Но я могу вам сказать одно. Он вроде как был несчастлив с теми людьми, с кем начинал работать, он же с моими менеджерами расстался. А сейчас попросился обратно (у Орловского и Джонса один менеджмент, компания FRM. — Прим. «СЭ).

— А что это за комментарий вы написали такой?

— Там просто был у него был в Альбукерке какой-то пацан, который или погиб, или умер от этого самого... Я написал: «От передоза, что ли?». Overdose типа. И он мне — пошло-поехало: Shame on you, туда-сюда. Я говорю: «***, чувак... Давай».

Джон Джонс провел последний бой в феврале 2020-го, выиграв единогласным решением у Доминика Рейеса.