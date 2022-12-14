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Сегодня, 03:40

Царукян — о самой глупой покупке: «В 19 лет купил часы за 560 000 рублей»

Царукян вспомнил самую глупую трату денег в своей жизни
Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Боец легкого веса UFC Арман Царукян вспомнил самую глупую трату денег в своей жизни.

«Была тупая трата, когда я выиграл бой, заработал под миллион. И купил себе часы за 560 000 рублей. Это мне было 19 лет, до UFC. Когда ты заработал там, например, 100 000 долларов и за 80 000-90 000 покупаешь себе безделушку — это неправильно. Если ты, конечно, заработал 100 000 долларов и купил себе часы за 550 000 рублей, то это уже нормально», — сказал боец в интервью YouTube-каналу HARDCORE MMA #1.

17 декабря Царукян подерется с Дамиром Исмагуловым на UFC Vegas 66.

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