Боец легкого веса UFC Арман Царукян вспомнил самую глупую трату денег в своей жизни.

«Была тупая трата, когда я выиграл бой, заработал под миллион. И купил себе часы за 560 000 рублей. Это мне было 19 лет, до UFC. Когда ты заработал там, например, 100 000 долларов и за 80 000-90 000 покупаешь себе безделушку — это неправильно. Если ты, конечно, заработал 100 000 долларов и купил себе часы за 550 000 рублей, то это уже нормально», — сказал боец в интервью YouTube-каналу HARDCORE MMA #1.