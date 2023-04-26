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Сегодня, 13:40

Арнольд Аллен бросил вызов Брайану Ортеге: «Мы в одинаковом положении»

Давид Хачатрян
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Четвертый номер рейтинга UFC в полулегком весе Арнольд Аллен (19-2) уверен, что победа над третьим номером Брайаном Ортегой (15-3) вернет его в гонку за титул.

«Это, вероятно, тот поединок, который имеет наибольший смысл, — сказал Аллен в интервью Sky Sports. — Мы оба находимся в одинаковом положении. Мы ищем возможность выйти на победную серию. Он получил свой титульный шанс. Я все еще пытаюсь заслужить свой. Победа над ним на 100 процентов вернет меня в гонку за титул.
Ортега — фантастический. Он — отличный спортсмен. У Брайана очень хорошее джиу-джитсу, он демонстрирует действительно отличную нокаутирующую мощь, он переиграл нескольких выдающихся ударников, так что он не просто однорукий пони. Я уверен, что после травмы он вернется лучше, чем когда-либо. Он хочет восстановиться и снова заработать себе титульный бой. Я тоже хочу вернуться. Это был бы отличный бой. Я думаю, что это будет главный бой».

Аллен в прошлом бою проиграл Максу Холлоуэю (24-7) единогласным решением судей (49-46, 49-46, 48-47) 15 апреля на UFC on ESPN 44 в Канзас-Сити, США.

Ортега в прошлом бою проиграл Яиру Родригесу (15-3) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 16 июля 2022-го на UFC on ABC 3 в Элмонте, США.

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