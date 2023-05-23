Ян Блахович: «В UFC пообещали мне титульный бой после победы над Перейрой»

Экс-чемпион полутяжелого веса UFC Ян Блахович (29-9) рассказал, что если он победит экс-чемпиона в среднем весе Алекса Перейру (7-2), то получит бой за титул.

«Когда я услышал, что он (Перейра. — Прим. «СЭ») перейдет в наш дивизион, я просто хотел провести с ним бой, — сказал Блахович в эфире The MMA Hour. — Я поговорил со своим менеджером, и они договорились об этом бое, это было проще простого. Я сказал: «Хорошо, дайте его мне». Я счастлив, что получил то, что хотел.

Я думаю, что это моя работа [побеждать поднявшихся в весе средневесов] (улыбается). Мне нужно сделать все по красоте и вернуть его обратно в средний вес. Конечно, у него будет сила, но я всегда говорю, что если ты переходишь в другую весовую категорию... Ты можешь спарринговать в своем зале с более крупными парнями, но когда ты дерешься, — это совершенно другое. В бою все по-другому: тайминг, скорость и так далее. Я трижды дрался со средневесами, и выиграл у всех них. В этот раз будет то же самое.

Если я выиграю этот бой, мой следующий поединок будет за титул. Таким образом, у меня есть сильная мотивация. И да, спасибо Алексу, что перешел в нашу категорию — это новая кровь. После этого боя мой следующий поединок будет за титул. Я просто счастлив снова увезти пояс в Польшу.

Вся его (Перейры/ — Ghbv/ «CЭ» бойцовская карьера — просто потрясающая. Мне нравится драться с такими бойцами, потому что мне не нужно искать мотивацию, чтобы подготовиться к такому парню. Я хочу проверить свою стойку против его стойки. Я хочу проверить, как я буду выглядеть, потому что он — один из лучших ударников в мире. Я хочу знать, как мои удары будут выглядеть против него».

Блахович и Перейра подерутся в соглавном событии UFC 291, который состоится 29 июля в Солт-Лейк-Сити, США. Прошлый бой Блаховича и Магомеда Анкалаева (18-1) завершился вничью раздельным решением судей (48-47, 46-48, 47-47?). Поединок состоялся 10 декабря 2022-го на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.

Исраэль Адесанья (24-2) нокаутировал Перейру во втором раунде на UFC 287. Бой состоялся 8 апреля в Майами, США.