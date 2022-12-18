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Сегодня, 16:00

Артем Резников: «Интереснее посмотреть Махачева с Дариушем, чем с Волкановски»

Резников уверен, что бой Махачева и Дариуша будет интереснее, чем бой россиянина с Волкановски
Давид Хачатрян
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30-летний легковес ACA Артем Резников (23-6) уверен, что бой чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева (23-1) и Бенила Дариуша (22-4) будет интереснее, чем бой россиянина с Александром Волкановски (25-1).

«Это чисто денежный бой [Махачев — Волкановски]. Мне было бы намного интереснее посмотреть [Махачева] с Дариушем, — сказал Резников в интервью «СЭ». — Алекс Волкановски все же [выступает] в 66 килограммов, и я не думаю, что он будет хорошо защищаться от борьбы Ислама. Мне кажется, маленьких еще легче перевести, если пройти в ногу. Если Ислам пройдет, ему будет легче перевести. А дальше, с его габаритами, засабмитить и не дать встать вообще проблем нет.

Дариуш может защищаться от борьбы, было бы интереснее с ним [подраться Махачеву]. Такой хорошей защиты как у него я еще не видел у кого-то".

Махачев подерется с Волкановски на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир состоится 11 февраля 2023 года.

Ислам Махачев
ММА
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