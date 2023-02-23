Джон Джонс: «Когда я переведу Гана, он не поднимется. Нет ничего, в чем он лучше меня»

Претендент на пояс UFC в тяжелом весе Джон Джонс уверен, что в бою с Сирилом Ганом у него будет большое преимущество в борьбе.

«Я считаю, что у меня очень большое преимущество в грэпплинге, это определенно, — сказал Джонс в интервью RMC Sport. — Я видел, как Сирил проиграл Франсису Нганну. Франсис переводил и держал его. Когда я переведу Сирила, он не поднимется. Скорость Гана? Я проходил через высокотемповые поединки. Я дрался с реально очень быстрыми ребятами. Моя защита... Я не думаю, что Сирил быстрее тех, с кем я уже сталкивался. Сейчас моя уверенность в себе выше крыше. Моя способность доводить удары до людей, мои тейкдауны взрывные, как никогда, мой ГНП стал жестче. Я верю, что закончу бой досрочно. Лучший способ для Сирила продержаться со мной 5 раундов — это удерживать бой в стойке, и я не думаю, что ему удастся там его удержать. Я не думаю, что есть что-то, в чем он лучше меня. Я просто лучше как боец ММА».

Поединок Джонса и Гана пройдет 4 марта на UFC 285 в Лас-Вегасе.