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Сегодня, 13:17

Франсис Нганну: «Сирил Ган не представлял для Джонса никакой угрозы»

Нганну считает, что Сирил Ган не представлял для Джонса никакой угрозы
Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) уверен, что экс-чемпион в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) не сможет драться с ним так, как он дрался с Сирилом Ганом (11-2).

«Он [Джонс] никогда не сталкивался с таким парнем, как я, настоящим универсальным тяжеловесом, — сказал Нганну в интервью TMZ Sports. — Сирил Ган не мог ничего ему противопоставить в борьбе. Со мной он так драться не сможет. Сирил — идеальный для него соперник, потому что он не представлял угрозы. Прямой угрозы. Сирил не из тех, кто может вырубить тебя одним ударом. В бою с таким парнем ты можешь спокойно наносить удары. Но в бою с парнем, который может нокаутировать тебя с одного удара, ты дважды подумаешь, прежде чем идти на риск».

Джонс победил Гана и стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Сирил Ган
Франсис Нганну
ММА
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