Боец Нагибин поделился ожиданиями от поединка Вагабова с Николсоном

Боец лиги RCC и клуба «Архангел Михаил» Тимур Нагибин рассказал, чего ждет от поединка Вагаба Вагабова с американцем Алексом Николсоном.

«Интересный будет поединок с Николсоном. Не знаю, кто выиграет. Судя по тому, что Вагаб будет желать реабилитироваться на профессиональном поприще по боксу, сидит осадочек, что он в боксе вышел и не показал ничего», — цитирует Нагибина РЕН ТВ.

Бой Вагабова против Николсона состоится в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 30 сентября. Телеканал начнет транслировать бои в 23.00 по московскому времени.

Билеты на суперсерию «Бойцовского клуба РЕН ТВ» можно приобрести по ссылке.