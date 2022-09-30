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Сегодня, 10:30

Боец Нагибин поделился ожиданиями от поединка Вагабова с Николсоном

Виктория Кравченко

Боец лиги RCC и клуба «Архангел Михаил» Тимур Нагибин рассказал, чего ждет от поединка Вагаба Вагабова с американцем Алексом Николсоном.

«Интересный будет поединок с Николсоном. Не знаю, кто выиграет. Судя по тому, что Вагаб будет желать реабилитироваться на профессиональном поприще по боксу, сидит осадочек, что он в боксе вышел и не показал ничего», — цитирует Нагибина РЕН ТВ.

Бой Вагабова против Николсона состоится в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 30 сентября. Телеканал начнет транслировать бои в 23.00 по московскому времени.

Билеты на суперсерию «Бойцовского клуба РЕН ТВ» можно приобрести по ссылке.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1029669-boets-nagibin-zhdet-reabilitatsii-ot-vagabova-v-boiu-s-nikolsonom
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