Белах назвал фаворита боя Стерлинг — Сехудо на турнире UFC 288

Боец ONE FC Артем Белах высказался о предстоящем поединке на турнире UFC 288 Алджэмейн Стерлинг — Генри Сехудо, который станет главным событием вечера.

«Это очень интересный поединок в плане тактической работы. По моему мнению, у Стерлинга больше шансов на успех, но это только из-за того, что у Сехудо достаточно долгий простой. Генри может сотворить очень большую сенсацию! Однако также может недооценить борьбу Стерлинга. Скорее всего, Стерлинг одержит победу приемом или решением судей», — приводит слова Белаха портал «Спорт День за Днем».

33-летний Стерлинг одержал 22 победы в 25 боях и потерпел 3 поражения. На счету 36-летнего Сехудо 18 боев, 16 побед и 2 поражения. Это будет их первый бой друг с другом.

Стерлинг и Сехудо подерутся 6 мая на UFC 288. Турнир пройдет в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.