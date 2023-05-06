Мовсар Евлоев — Диего Лопес: где смотреть прямую трансляцию боя UFC 288

В ночь на воскресенье, 7-е мая, в городе Ньюарк (штат Нью-Джерси, США), пройдет турнир UFC 288.

Российский боец Мовсар Евлоев встретится с бразильцем Диего Лопесом в основном карде турнира.

Полный кард UFC 288 можно посмотреть по этой ссылке.

29-летний Евлоев одержал 16 побед и ни разу не проиграл. А на счету его 28-летнего соперника 21 победа и 5 поражений. Для россиянина это будет седьмой бой в рамках UFC.

В России турнир покажет федеральный спортивный телеканал и сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Боец» и онлайн-платформа UFC Fight Pass. Начало трансляции — в 5.00 по московскому времени.