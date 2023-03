Белал Мухаммад: «Ковингтон отказывается со всеми драться, а теперь получает бой за титул»

Средневес UFC Белал Мухаммад (22-3) возмущен решением Даны Уайта дать Колби Ковингтону (17-3) еще один титульный шанс, при том что он отказывается драться с теми, кто ниже него в рейтинге.

«Я не отсиживался. Я попросил у UFC бой с любым, кто свободен, — сказал Мухаммад на The MMA Hour. — Я попросил бой с Хамзатом, но мне сказали, что он переходит в средний вес. Остался Колби. UFC сказали мне: «Хорошо, ты и Колби будете в новом сезоне The Ultimate Fighter». Я ответил: «Отлично». Затем мне набрали и сказали: «Он не хочет участвовать в The Ultimate Fighter, поэтому 6 мая вы просто подеретесь». Я ответил: «Это еще лучше. Я бы предпочел с ним просто подраться». Я подумал, что после победы над ним я получу бой за пояс. Но он отказался драться со мной. Этот парень отказывается биться с другими. Я хотел драться с этим трусом, этим неудачником, размазней, чертовым нытиком, который жалуется полиции при первой возможности. Я хотел с ним подраться, потому что я его ненавижу. Он отказался. Так почему теперь он получает бой за титул?»

Мухаммад идет на серии из восьми побед. В прошлом бою он победил Шона Брэди (15-1) техническим нокаутом во втором раунде 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.