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Сегодня, 12:00

Резников заявил, что подтягивает навыки бокса

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Казахстанский боец смешанных единоборств Артем Резников заявил, что работает над улучшением навыков бокса.

«Навыки подтягиваю с каждым разом, бокс свой улучшаю. Работаю с Исой Акбербаевым. Ребят спарринг-партнёров мне прислали — боксеров, мастеров спорта», — приводит слова Резникова Legalbet.kz.

Резников начинал как борец-вольник. Казахстанец провел 30 поединков в смешанных единоборствах, выиграл 24, шесть проиграл.

На счету Исмаилова, лучшего MMA-бойца 2020 года России по версии ACA Awards, 17 побед и три поражения. В последнее время Исмаилов проводит бои по правилам бокса.

Источник: https://legalbet.kz/news/reznikov-o-boe-s-ismailovim-podtyagivayu-naviki/
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