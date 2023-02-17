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Сегодня, 16:00

«Молодой Федор закончил бы Бейдера за 2 минуты». Боец UFC Спивак назвал причину поражения Емельяненко

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Федор Емельяненко.
Фото Global Look Press
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Тяжеловес UFC Сергей Спивак прокомментировал поражение легендарного Федора Емельяненко от американца Райана Бейдера.

«Вы представляете, мне 28 лет, и я думаю о том, что у меня болит. А тут человеку 46 лет. Он почти на 20 лет старше меня. Можно понять, какой капец у него происходит. Думаю, травмы повлияли. Я слышал от Валентина Молдавского, что он на сборах на одной ноге попрыгал. Это все в совокупности помешало. А так у Федора было все, чтобы выиграть у Бейдера. Были такие опасные моменты для Бейдера, но он уходил от них, где Федя мог попасть. Мы все знаем как Федор бьет. Если бы Федор был такой, как в бою с Кро-копом (Мирко Филипович — Прим. «СЭ»), то он мин за две закончил бы — максимум», — сказал Спивак в интервью «СЭ».

Емельяненко техническим нокаутом в первом раунде уступил Бейдеру и завершил карьеру бойца.

Спустя несколько часов после боя Емельяненко на турнире UFC в Вегасе Спивак удушающим приемом в первом раунде победил Деррика Льюиса.

Райан Бейдер
Федор Емельяненко
UFC
ММА
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