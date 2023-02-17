Главный кард турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ»: Романкевич — Кавалари, Наврузов — Родригес

17 февраля в Минске пройдет турнир по кикбоксингу «Бойцовского клуба РЕН ТВ» и Федерации кикбоксинга России. В главном бою вечера подерутся белорус Петр Романкевич и бразилец Сауло Кавалари.

Телеканал РЕН ТВ проведет прямую видеотрансляцию турнира. Она начнется в 23.00 по московскому времени. Текстовая трансляция будет доступна на сайте «СЭ».

Главный кард «Бойцовского клуба РЕН ТВ» выглядит следующим образом:

· Петр Романкевич — Сауло Кавалари;

· Гаджи Наврузов — Фернандо Родригес;

· Артем Тарасов — Давид Хачатрян;

· Ислам Муртазаев — Сергей Пономарев.