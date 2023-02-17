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Сегодня, 14:25

Главный кард турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ»: Романкевич — Кавалари, Наврузов — Родригес

Петр Романкевич.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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17 февраля в Минске пройдет турнир по кикбоксингу «Бойцовского клуба РЕН ТВ» и Федерации кикбоксинга России. В главном бою вечера подерутся белорус Петр Романкевич и бразилец Сауло Кавалари.

Телеканал РЕН ТВ проведет прямую видеотрансляцию турнира. Она начнется в 23.00 по московскому времени. Текстовая трансляция будет доступна на сайте «СЭ».

Главный кард «Бойцовского клуба РЕН ТВ» выглядит следующим образом:

· Петр Романкевич — Сауло Кавалари;

· Гаджи Наврузов — Фернандо Родригес;

· Артем Тарасов — Давид Хачатрян;

· Ислам Муртазаев — Сергей Пономарев.

Романкевич&nbsp;&mdash; Кавалари. «Бойцовский клуб РЕН ТВ»: Романкевич — Кавалари и другие бои. Онлайн трансляция
Артем Тарасов
Гаджи Наврузов (Автомат)
ММА
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