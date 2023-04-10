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Сегодня, 10:08

Богатырев заявил, что ему было бы интересно посмотреть на Адесанью в бою с Анкалаевым

Алина Савинова
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Боец ACA Адам Богатырев поделился мнением о поединке между Исраэлем Адесаньей и Алексом Перейрой.

«Я ожидал, что Адесанья выиграет, но не так быстро. Мне понравились комбинации от обоих, эти переходы с корпуса на голову. Исраэль очень четко поймал его. В конце первого раунда он тоже выманил Алекса на себя и дал ему подумать: «Я начал попадать по нему, надо добивать». Задумка такая была, видимо», — приводит «РБ Спорт» слова Богатырева.

Также он высказался о дальнейших перспективах Адесаньи.

«Интересно было бы посмотреть его с Чимаевым или Стриклендом. Вообще крутой бой был бы с Анкалаевым. Или сразу за титул в полутяжах против Хилла — его Исраэль уберет», — добавил боец АСА.

Адесанья нокаутировал Перейру во втором раунде на UFC 287. Бой состоялся в ночь на 9 апреля в Майами, США.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/adam-bogaty-rev-by-l-by-interesno-posmotret-na-adesan-yu-v-boyu-s-ankalaevy-m/
Алекс Перейра
Исраэль Адесанья
ММА
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