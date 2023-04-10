Камил Гаджиев: «Чимаев не готов к чемпионским пятираундовым боям»

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев против организации поединка между чемпионом UFC в среднем весе Исраэлем Адесаньей (24-2) и непобежденным бойцом Хамзатом Чимаевым (12-0).

«Бой Чимаева и Адесаньи вполне возможен, — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале. — Это суперинтересное противостояние, и это противостояние борьбы и ударной техники. А это всегда вдвойне интересно. Кто фаворит? Несмотря на выдающуюся борьбу Чимаева, на то, что он показывает в клетке последние годы, я скажу так: меня очень смутил бой Хамзата [против Гилберта Бернса], в котором он явно устал в третьем раунде. И мне показалось, что к чемпионским пятираундовым боям Хамзат еще не готов. Поэтому я бы сейчас бой Хамзата с Адесаньей не организовывал, потому что это очень невыгодно для Хамзата. Я бы себя проверил в главном бою вечера, пятираундовом поединке с кем-нибудь другим, шумным, но не таким крутым, как Адесанья».

Чимаев в прошлом бою победил Кевина Холланда (23-9) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 10 сентября 2022-го на UFC 279 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.