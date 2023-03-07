Бой между Абубакаром Нурмагомедовым и Харрисом отменен

Поединок между россиянином Абубакаром Нурмагомедовым и Карлстоном Харрисом на UFC Fight Night 221 отменен, сообщает журналист Марсель Дорфф.

По сведениям источника, бой отменен из-за проблем со здоровьем Нурмагомедова.

В прошлом бою Нурмагомедов победил Гаджи Омаргаджиева (13-2) единогласным решением судей на UFC 280. Турнир состоялся 22 октября 2022-го в Абу-Даби, ОАЭ.

Харрис в последнем поединке уступил Шавкату Рахмонову (16-0) нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 5 февраля 2022-го на UFC Fight Night 200 в Лас-Вегасе, США.