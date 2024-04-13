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Сегодня, 01:12

Бойцовская лига «Наше Дело» подписала соглашение о сотрудничестве с союзом ММА России

Евгений Козинов
Корреспондент
«Наше Дело» и союз ММА России заключили соглашение о сотрудничестве.
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В пятницу, 12 апреля, в Москве в рамках Международной выставки-форума «Россия» бойцовская лига «Наше Дело» подписала соглашение о сотрудничестве с союзом ММА России по поводу проведения детско-юношеских фестивалей единоборств.

«Мы считаем, что спорт в нашей стране должен развиваться под контролем официальных Федераций видов спорта и мы, как профессиональная организация, рады, что сегодня подписали соглашение и вместе будем и дальше развивать детско-юношеский и профессиональный спорт в нашей стране», — отметил спортивный директор лиги «Наше Дело» Армен Гулян.

Ближайшее совместное мероприятие Союза ММА и лиги «Наше Дело» пройдет 28 апреля в Нижнем Новгороде.

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