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Сегодня, 16:16

Кавалари: «Я знаю, что с Романкевичем будет нелегкий бой»

Мария Гусева
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Бразильский кикбоксер и боец смешанного стиля Сауло Кавалари поделился ожиданиями от поединка против белоруса Петра Романкевича.

«Романкевич будет драться на родине, поэтому на мне двойная ответственность — победить его, чтобы этот пояс в Бразилию поехал. Я знаю, что у нас будет нелегкий бой, но в этом и цель организаторов», — цитирует РЕН ТВ Кавалари.

РЕН ТВ 17 февраля в прямом эфире покажет четыре поединка по правилам кикбоксинга в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия».

Главным событием бойцовского вечера станет сражение белорусского спортсмена Петра Романкевича и бразильского кикбоксера Сауло Кавалари.

Источник: РЕН ТВ
ММА
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