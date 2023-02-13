Гаджи Автомат оценил шансы Шары Буллета в UFC: «Все у него будет четко»

Российский боец Гаджи «Автомат» Наврузов высоко оценил перспективы Шарабутдина «Шары Буллета» Магомедова (11-0) в UFC.

«У Шары хорошие шансы завоевать чемпионский титул, — сказал Наврузов «СЭ». — Мы сейчас на сборах были. Вообще молодец, и как спортсмен, и как человек: правильно живет, общается, у него правильный образ жизни. Постоянно у него в Таиланде тренировки, нацелен на титул, поэтому ждите и смотрите, все у него будет четко. Молодец пацан. Я думаю, шансы у него большие выиграть пояс UFC».

Наврузов следующий бой проведет против Фернандо Родригеса. Бой состоится 17 февраля и станет со-главным событием турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Магомедов в конце декабря 2022-го подписал контракт с UFC. Его дебют может состояться весной.