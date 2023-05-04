Бывший чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков в комментарии для «СЭ» оценил текущий рейтинг 15 лучших бойцов России.

«По первой тройке — вполне обоснованyо. Если говорить про Умара Нурмагомедова, то рано ему еще выше располагаться. Он не добивался таких успехов, чтобы в десятке быть. Не низко ли оказался Анкалаев? Сложно сказать, не слежу за его карьерой. Хотя он дрался за пояс не так давно», — сказал Минаков «СЭ».

Первое место в майском рейтинге лучших российских бойцов занял Ислам Махачев. Второе осталось за Вадимом Немковым, третье забрал Сергей Павлович. Магомед Анкалаев занял четвертое место, Умар Нурмагомедов — двенадцатое.