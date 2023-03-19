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Сегодня, 10:52

Чемпион Fight Nights Бикрев считает, что Физиев заслуженно проиграл Гейджи

Руслан Минаев
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Чемпион Fight Nights Дмитрий Бикрев поделился мнением о поражении Рафаэля Физиева в поединке с Джастином Гейджи на UFC 286.

«Не увидел победы Физиева или даже ничью. Может быть, первый раунд он забрал, но во втором и третьем Гейджи его переигрывал. Физиев как-то слишком туповато шел вперед и пытался сломать его напором. И опять была такая же ошибка, как у Петра Яна, что в углу находился не тренер, а менеджер. Честно, я очень удивился этому моменту. Думал, что Физиев выиграет, но не увидел ни взрывов, ни комбинационной работы. Бой меня расстроил, но Гейджи понравился тем, что начал драться умнее. Сказываются его прошлые сражения, он делает из них выводы», — цитирует Бикрева «РБ Спорт».

Гейджи победил Физиева решением большинства судей (29-28, 29-28, 28-28). Бой состоялся 18 марта на UFC 286 в Лондоне, Великобритания.

Источник: РБ Спорт
Джастин Гейджи
Рафаэль Физиев
UFC
ММА
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