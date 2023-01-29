Чейл Соннен ставит на победу Волкановски над Махачевым

Сегодня, 14:17
Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен считает, что чемпион в полулегком весе Александр Волкановски (25-1) победит чемпиона в легком весе Ислама Махачева (23-1).
«Всегда быть фаворитом — это лишнее на тебя давление, но Волк с этим справлялся. Сейчас на нем нет давления. Ислам понимает, что не имеет права проиграть и раунда, он должен доминировать на протяжении всего боя. Этим вы ставите Волка в более выгдоное положение. Я отдаю ему преимущество», — сказал Соннен на своем YouTube-канале.
Махачев и Волкановски встретятся на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир состоится 11 февраля.