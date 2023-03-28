Чимаев ответил Масвидалю: «Ты больше не гангстер»

Непобежденный боец UFC Хамзат Чимаев (12-0) считает, что настоящим гангстерам плевать, в каком весе им драться.

«Он [Масвидаль] больше не гангстер. Гангстерам плевать, в каком весе драться», — написал Чимаев в соцсети в комментариях под видео, в котором Масвидаль критикует Чимаева.

Ранее Масвидаль в интервью на The MMA Hour заявил, что Чимаеву сперва нужно справиться с весогонкой, а потом вызывать других бойцов.

Чимаев в прошлом бою победил Кевина Холланда (23-9) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 10 сентября 2022-го на UFC 279 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.